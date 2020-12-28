В ночь на понедельник в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Калининградской области поступило сообщение о пожаре на улице Артиллерии в городе Нестерове.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одноэтажном кирпичном строении горели диван, шкаф и кухонные принадлежности на площади 10 квадратных метров. Кроме того, сгорела деревянная пристройка размером.- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе.