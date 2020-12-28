В воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Баумана в Московском районе города Калининграда.Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме довоенной постройки в одной из квартир горела мебель и постельные принадлежности. Квартира полностью закопчена.- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Сотрудниками ФПС спасен 1 человек и 10 человек эвакуированы, - отметили в пресс-службе.