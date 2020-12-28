В Калининграде в понедельник, 28 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.До 13 часов света не будет на ул. Аллея Смелых 82а, 84б, 86а, ул. Киевская 6, 71, 75, ул. Марш. Новикова 1, 5, 14, ул. Судостроительная 2, 15, ул. Коммунистическая 4, 4а;До 18 часов электричество отключено на ул. Дзержинского 72, 72б,в,г, 74а, 78, 78а,б, 96, 96а; ул. Желябова 27, ул. Мусоргского 19.Холодное водоснабжение приостановлено:с 09.00 до 10.30 -ул. Каменная 8,с 10.00 до 15.00 –ул. Коммунистическая 6,с 11.00 до 11.30 –ул. Велижская 10.