За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 215 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 174 случаев ОРВИ, 38 случаев пневмонии и 13 бессимптомных случаев.Среди заболевших:- 29 пенсионеров;- 26 медицинских работников;- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 32 сотрудника образовательных учреждений;- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 4 сотрудника пищевых предприятий;- 3 сотрудника банков;- сотрудник учреждения культуры;- сотрудник охранного предприятия;- сотрудник предприятия сферы услуг;- работник предприятия с/х;- 53 индивидуальных предпринимателя и иные работающих;- 20 учащихся (Школы 47, 56, 9, 13, 14, 19, 38, 46, Гимназия 40, лицей 17, лицей 18, лицей 23 Калининград, гимназия 2 Черняховск, Школа 2 Взморье, Школа пос. Южный);- 2 воспитанника д/с 68,104 Калининград;- 10 неработающих.Нарастающим итогом в Калининградской области по состоянию на понедельник, 28 декабря, зарегистрировано 17129 случаев коронавируса.