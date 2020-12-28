Функция теперь доступна и на устройствах, работающих на базе операционной системы iOS. Сервис позволяет не только уплачивать страховые взносы в мобильном приложении, но и отслеживать динамику перечислений.- Райффайзен Бизнес Онлайн - это простой способ вовремя рассчитывать и перечислять обязательные платежи в бюджет. Рассчитать величину страховых взносов можно автоматически, а перечисление теперь доступно и в мобильном приложении, – прокомментировала Полина Гуляева, руководитель направления “Онлайн-бухгалтерия” АО Райффайзенбанка. Это позволяет тратить меньше времени на рутинные задачи и уделять внимание стратегическим и операционным целям бизнеса.