В Калининградской области с 25 по 27 декабря проходило профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы проверяли водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.Всего сотрудники ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей. Трое из них сели пьяными за руль, будучи лишенными прав за нетрезвое вождение. За рецидив им грозит уголовная ответственность.ГИБДД просит сообщать о фактах пьяного вождения по телефону горячей линии 8(4012) 552-811.