Новогодняя ночь в Калининграде может оказаться самой теплой на северо-западе и одной из самых теплых в стране. Таким прогнозом, как передает ТАСС, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.- Самая высокая температура на западе европейской части России будет в Калининградской области - около 1-4 градуса тепла. Кроме того, в Питере будет около нулевой отметки, - сообщил он.Среди курортных городов самые высокие температуры ночью с 31-е на 1-е ожидаются в Ялте (+5..+10) и Сочи (+7..+11).