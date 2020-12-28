В Калининграде жители Сельмы обнаружили на детской площадке на улице Генерала Челнокова подозрительную коробку, завернутую в пакет. Бдительные граждане обратились в правоохранительные органы. Инцидент случился в минувшее воскресенье, 27 декабря.На место для обследования предмета прибыли специалисты группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. Детскую площадку оцепили.Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, в результате осмотра взрывотехники установили, что обнаруженным предметом является детская коробка для игры. Кроме того, в коробочке была найдена записка.Находку передали в полицию.