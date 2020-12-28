Абсолютное большинство россиян – 80% - планируют провести новогоднюю ночь дома. Праздновать на центральной площади своего города планируют только 8% опрошенных.Большинство россиян не планируют путешествия на новогодние каникулы. 30% опрошенных изменили планы, чтобы остаться дома. И главной причиной сделать это стала сложная эпидемиологическая обстановка.Однако каждый четвертый участник опроса все-таки хочет совершить поездку в первые дни 2021 года. Самыми популярными направлениями стали города юга России, внутренние горнолыжные курорты и Санкт-Петербург.Почти 20% опрошенных путешественников считают приемлемыми риски, связанные с распространением коронавируса. А 12% заявили, что не видят рисков для себя. Остальные намерены строго соблюдать меры предосторожности во время поездки.Почти 30% опрошенных планируют купить страховку от коронавируса, чтобы в случае необходимости покрыть финансовые риски.- Медицинская страховка полезна в любом путешествии – по стране или за рубежом. Здоровье – это главная ценность для любого человека, и заботиться о нем следует в первую очередь, - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами АО Райффайзенбанка. - В 2020 году мы зафиксировали рост спроса на медицинские страховые продукты. Это связано в том числе с тем, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью. Новые страховые продукты предусматривают в том числе медицинское сопровождение, то есть консультации специалистов онлайн.