Первый в России низкопольный двухсекционный трамвай «Корсар», предназначенный для узкоколейных путей, прибыл в Калининград. В понедельник, 28 декабря, его можно было увидеть у Южного вокзала.Как сообщает пресс-служба областного правительства, испытания нового трамвая пройдут в январе без пассажиров.Как отметил Антон Алиханов, который осмотрел вагон, регион будет поддерживать городскую администрацию в вопросах развития трамвайной сети и обновления городского парка. Для этого уже заложены средства в областном бюджете.- На следующий год мы заложили субсидию в размере 100 млн рублей на модернизацию общественного транспорта Калининграда. Общий объем финансирования с предусмотренными средствами в городском бюджете составит 200 млн рублей, которые будут направлены как на обновление вагонного парка для трамваев, так и на закупку новых автобусов, преимущественно на газомоторном топливе, – сказал губернатор.В «Корсаре» предусмотрено 29 пассажирских мест, максимальная вместимость – 177 человек. В салон интегрированы улучшенная система климат-контроля, современные мультимедийные комплексы, USB-розетки, Wi-Fi оборудование, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Максимальная скорость – 75 км/ч.В новом трамвае используется уникальная тележка для узкой колеи трамвайного пути шириной 1000 мм.