Кандидат филологических наук, доцент кафедры БФУ имени Канта Анатолий Варфоломеев ушел из жизни 26 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщает пресс-служба университета, он отдал преподавательской и научно-исследовательской работе более 40 лет, сам был выпускником университета.Анатолий Варфоломеев - автор многочисленных статей и научно-методических пособий, был активным сотрудником Лаборатории прикладных исследований при филологическом факультете, одним из создателей и первым руководителем «Центра русского языка».Прощание состоится во вторник, 29 декабря, в 14:00 по адресу: ул. Александра Невского, 14б.