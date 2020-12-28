Новогодняя «Ласточка» начала курсировать по маршруту Калининград – Зеленоградск – Светлогорск с сегодняшнего дня. Как сообщают в пресс-службе Калининградской железной дороги, головной вагон состава украсили игрушками, елочными ветвями, гирляндами, изображениями снежинок. Совершить поездку на тематическом поезде можно будет до 12 января.Праздничной атрибутикой оформлен и Южный вокзал Калининграда. В зале ожидания установили елку и организовали фотозону - стилизованные под светящиеся сани с оленьей упряжкой.