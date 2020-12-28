Сразу 9 эпизодов преступлений, подпадающих под две статьи Уголовного кодекса РФ («Иные действия сексуального характера использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») инкриминировали 32-летнему иностранцу следователи регионального Управления СКР.С ноября 2019 года в квартире по месту жительства мужчина терроризировал свою 11-летнюю падчерицу, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние девочки, которая в силу малолетнего возраста не могла в полной мере понимать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий. Кроме того, летом этого года он изнасиловал падчерицу, в результате чего та забеременела, что выяснилось при медобследовании в октябре. Беременность была прервана по медицинским показаниям.- На стадии предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Вину в совершенных преступлениях мужчина отрицает, несмотря на то, что на первоначальном этапе от него поступило несколько явок с повинной о ряде совершенных преступлений против половой неприкосновенности падчерицы.Впрочем, следствием собран достаточный объем неопровержимых доказательств, включая показания самой потерпевшей, заключения психиатрических судебных экспертиз, допросы свидетелей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.