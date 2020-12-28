«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе в Калининградской области.С 29 декабря по 31 декабря фоторадары будут установлены:.• На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».• На 12 километре автодороги «Переславское – Круглово».• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».• На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда».• На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».• На 50 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».• На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».• На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».• На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».• Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».