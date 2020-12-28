Единый центр телерадиологии начал создаваться два года назад, и сейчас он заработал на полную мощность в круглосуточном режиме. Подразделение размещено на базе областного наркологического диспансера. Об этом сообщает региональный минздрав.- Одна из основных функций структуры – это удаленное описание рентгенологических снимков для медицинских организаций региона, в которых по каким-либо причинам отсутствует врач-рентгенолог либо они не справляются с этой работой по причине большой нагрузки, - рассказал Станислав Ким. - На данный момент с нами заключили договор семь учреждений. Результат готов в течение 24 часов и заверяется электронной подписью врача.Помимо описания снимков в центре оценивается необходимость назначений КТ и МРТ.- Все направления, которые лечащий врач выдает пациенту на определенные дату и время, попадают к врачу-эксперту. Этот специалист оценивает обоснованность такого направления. При этом иногда эксперт может отказать в исследовании, рекомендовав при оформлении заключения лечащему врачу заменить его на более простое, но не менее информативное – например, КТ на рентгенографию или одну томографию на другую – КТ на МРТ и наоборот, - предупредили в минздраве.