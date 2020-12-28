Калининградцы могут позвонить на горячую линию в период со 2 по 9 января 2021 года в рабочее время по номерам: 8-911-460-48-55 и 8-911-460-44-51 в случаях, если отсутствует взаимопонимание с ребенком или нужно понять мотивы его поведения. Об этом говорится на сайте регионального министерства образования.- Обратиться можно и в ситуации, когда у ребенка нет уверенности в себе, присутствуют проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, если появились подозрения в том, что ребенок употребляет наркотики, алкоголь или табак, настораживает поведение подростка – его грубость, раздражительность, агрессивность, конфликтность, - так специалисты описывают возможные причины для обращения за помощью.Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы такой службы поддержки.