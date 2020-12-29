В Калининграде пропала 15-летняя Анастасия Дусявичюте. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».- Настя ушла из дома на улице Восточной в Калининграде 21 декабря. Уже больше недели на связь с родными она не выходит, - рассказали в отряде.Приметы пропавшей девушки: на вид - 15 лет, рост около 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза каре-зелёные. На указательном пальце правой руки шрам около 2 см, на левом запястье татуировка в виде сердца. На правой ноге набито слово «Юность».Была одета: белые пальто и кроссовки, темные брюки.Если вы что-либо знаете о местонахождении Анастасии, сообщите об этом по телефонам 8(4012)508-038, 8(4012)520-444 (ПСО «Запад»). Или позвоните в полицию: 02, 102, 112.