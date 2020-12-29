Командование Балтийского флота приняло решение восстановить танк ИС-З, который более 30 лет стоит на постаменте как памятник в Краснознаменске.- Сегодня, 29 декабря, ИС-3 с помощью крана погрузят на транспортер и доставят в Калининград – в ремонтно-восстановительный батальон Балтийского флота, - пояснили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту. - Специалисты флотской автомобильно-бронетанковой службы установят в танк двигатель, проведут работы по восстановлению механизмов и агрегатов, обеспечивающих ходовые возможности, осуществят техническое обслуживание и покраску.Восстановленный ИС-3 будет участвовать в Парадах Победы. Чтобы 75-летний танк привести в рабочее состояние, потребуется около года.Известно, что этот танк был выпущен Челябинским танковым заводом в 1945 году. В 1988-м его установили в Краснознаменске.Постамент пустовать не будет. Это место займет легкий плавающий танк ПТ-76.