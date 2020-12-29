С 1 января в Калининградской области повышается минимальный размер оплаты труда. Он составит 14 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее трехстороннее соглашение подписали губернатор Антон Алиханов, председатель областного объединения организаций профсоюзов Виктором Захарчиц и президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов.- Подписание документа – это определенная гарантия подъема уровня жизни работающих граждан, которая будет способствовать сохранению социальной стабильности в регионе. По принимаемым обязательствам наша область входит в десятку регионов Российской Федерации с наиболее высоким уровнем минимальных гарантий по оплате труда, – отметил глава региона Антон Алиханов.Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном Трудовым кодексом РФ порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то оно будет считаться распространенным на них.