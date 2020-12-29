Старший научный сотрудник национального парка «Куршская коса» и кандидат биологических наук Ирина Губарева объяснила причину появления на березах странных гнезд.- Именно зимой можно увидеть то, что под пологом или в кронах среди густой листвы и хвои рассмотреть не удается, - написала Ирина Губарева в «Фейсбуке». - Таким объектом, привлекающим внимание гостей на Куршской косе, являются пучки побегов в кроне берез.По мнению специалиста, это «не гнезда, не сломанные ураганами засохшие веточки», а «ответная реакция деревьев на их поражение грибами-паразитами из рода Тафрина».- Представители паразитических видов грибов рода Taфрина размножаются спорами, особенно активно разносятся ветром в весенний период. Попав на поврежденные участки побегов березы, они прорастают в грибницу, проникает под кору в древесину. Здесь грибок разрастается, поглощает у растения-хозяина воду и минеральные вещества, - пояснила Ирина Губарева.В первый год из некоторых почек на таких побегах развиваются листочки, а позднее побеги засыхают и остаются на ветках в виде сухих, похожих на пучки от старой метлы фрагментов. За такую схожесть заболевание назвали «ведьмины метлы».О масштабах вреда этого гриба, «украшающего» березы нацпарка, не сообщается.Напомним, омела – тоже паразит, но вечнозеленый и кустарниковый.