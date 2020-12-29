Правительство Калининградской области выделило 45 миллионов 800 тысяч рублей на тестирование медработников на COVID-19.Центральная городская клиническая больница и Центр специализированных видов помощи получат до 31 декабря уходящего года по 11 миллионов 400 тысяч рублей, а Калининградская областная инфекционная больница – порядка 23 миллионов рублей.Постановление правительства Калининградской области «О выделении денежных средств» опубликовано на портале правовой информации. С ним можно познакомиться здесь.