В Калининграде во вторник, 29 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 15-ти улицах и в одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.До 15 часов света не будет в СНТ «40 лет Победы»:До 18 часов электричество отключено на ул. Боткина 2, 2а, ул. Гражданская 11 (д/с №24),До 20 часов – на ул. Ладожская 1б, 2а, 10, ул. Лесная 16-28, 67-89, ул. Лейтенанта Князева 1-11, 2-10, 14-24, ул. Молодёжная 7 (СОШ №44), 7-7н, 11-31, ул. Музыкальная 1-5, ул. Островского 1, 2, 3, 4 (БГА), ул. Парковая аллея 1-25, 2-46;С13.30 до 18.00 света не будет на Московский пр-т 97, ул. С. Тюленина 15, ул. Фрунзе 6, ул. Багратиона 144а, 156-160, ул. Эльблонгская 25, 30, 30а, 31-35, 37 (и ЦТП и ВНС), пер. Южный 1-15, 2-6.Холодное водоснабжение приостановлено с 10.00 до 15.00 на Советский пр-т 194, 196, ул. Судостроительная 17д.