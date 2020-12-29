В Калининграде камеры системы «Безопасный город» помогли приставам найти должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.Горожанин не в полном объеме выплачивал алименты на содержание ребенка и накопил 300-тысячный долг. Приставы узнали, что у должника есть «Мерседес», однако найти машину не удавалось. Им помогли камеры «Безопасного города», которые отследили маршрут и время перемещения должника в течение дня.Приставы выехали к месту парковки, арестовали автомобиль и отправили его на специализированную стоянку. Оставшись без средства передвижения, мужчина полностью погасил задолженность по алиментам.