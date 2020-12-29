За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 217 случаев коронавируса. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 42 случая пневмонии и 14 бессимптомных случаев.Среди заболевших:- 25 пенсионеров;- 29 медицинских работников;- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 23 сотрудника образовательных учреждений;- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 7 сотрудников пищевых предприятий;- 2 сотрудника банков;- сотрудник санатория;- 3 сотрудника охранных предприятий;- сотрудник предприятия сферы услуг;- 49 индивидуальных предпринимателя и иные работающих;- 14 учащихся (Школы 4, 24, Гимназия 40, лицей 35, АПКМК, КМЛ, Озерская школа, школа пос. Добровольск, Гимназия 7 Балтийск, школы 1 и 5 Светлый);- 5 воспитанников детских садов - №2 Нестеров, № 101, 50 Калининград;- студент БГА;- 14 неработающих.Всего в области по состоянию на вторник, 29 декабря, зарегистрировано 17346 случаев заболевания.