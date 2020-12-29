В Калининградской области в 2020 году восстановлены права 483 обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.Накануне ключи от своих квартир, спустя годы ожидания получили дольщики «РусСтройИнвест» и «БалтикРемКомплект».«Ликвидация всех проблемных объектов долевого строительства в регионе является одной из ключевых задач правительства. При этом хочу подчеркнуть, что с переходом на проектное финансирование только эскроу-счета обеспечат безопасность вложений средств граждан в строительство жилья», – отметил губернаторАнтон Алиханов.Министр регионального контроля Елена Серая напомнила, что недобросовестные застройщики в Калининградской области начали использовать различные схемы ухода от заключения договора долевого строительства. Одной из таких схем является заключение вместо ДДУ двух договоров – предварительной купли-продажи квартир и беспроцентного займа.«Деньги должны храниться в банке на счете эскроу, и застройщик до ввода объекта в эксплуатацию не имеет к ним доступа. В настоящий момент это единственный способ обезопасить свои средства при участии в долевом строительстве», – сказала Елена Серая.