В Калининградской области за сутки было выявлено 217 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 20-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 8Нестеровский городской округ – 6Озерский городской округ - 6Балтийский городской округ – 10Светловский городской округ – 6Пионерский городской округ – 3Гвардейский городской округ - 4Полесский городской округ – 7Гурьевский городской округ - 12Правдинский городской округ – 2Гусевский городской округ – 4Зеленоградский городской округ –4Светлогорский городской округ – 5Краснознаменский городской округ – 3Славский городской округ - 3Советский городской округ - 16Мамоновский городской округ – 3Черняховский городской округ –15Неманский городской округ – 4