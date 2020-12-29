В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в избиение до смерти соседа по дому, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.Инцидент произошел 3 июля этого года. По версии следствия, около 4 часов утра пьяный мужчина вышел на лестничную клетку и сцепился с соседом, с которым у него были давние неприязненные отношения. Злоумышленник избил мужчину, который спустя несколько дней умер в больнице.Вину в совершенном преступлении советчанин признал частично, пояснив следствию, что не предполагал, что его действия могут повлечь смерть потерпевшего.Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.