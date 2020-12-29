На нефтяном терминале в Бутинге в Литве в понедельник, 28 декабря, произошла авария, в результате нефтепродуктамии загрязнено около 1 кв. км акватории Балтийского моря. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление министра окружающей среды Литвы Симонаса Гентвиласа.«В результате обрыва рукава для перекачки в море попали нефтепродукты, которые разлились на площади примерно в 1 кв. км, - цитирует издание слова литовского министра. - Ликвидацией экстренной ситуации, по словам главы ведомства, заняты сотрудники департамента окружающей среды, на помощь которым привлечены военные. Работы усложняют неблагоприятные погодные условия».По данным «ТАСС», масштабы бедствия уточняются. Нефтепродукты, по данным координационного центра морских спасательных операций, относит в сторону Латвии.