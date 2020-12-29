Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда, изучив материалы уголовного дела по обвинению жителя Славского района Данила Прохоренко в убийстве, оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима 13 лет и 6 месяцев (теперь уже чуть меньше).Напомним: как установлено следствием, в ночь на 9 сентября 2017 года Прохоренко неподалеку от своего дома в поселке Урожайное по ходу ссоры нанес несколько ударов тупым твердым предметом в область головы и шеи 21-летнему жителю соседнего поселка. От полученных травм молодой человек скончался на месте, его тело было обнаружено лишь 1 октября 2017 года. Подробности этой истории можно прочитать здесь.- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку Прохоренко принял меры к уничтожению следов совершенного преступления, занял активную позицию отрицания своей причастности к убийству, в частности, осуществлял переписку от имени убитого в социальных сетях, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Вместе с тем, следствию удалось собрать достаточно неопровержимых доказательств, подтверждающих его вину.Дело рассматривалось Славским районным судом с участием коллегии присяжных заседателей, и те признали подсудимого виновным. Убийца получил длительный срок лишения свободы, кроме того, с него в пользу брата погибшего было решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также расходы на погребение в сумме 31 230 рублей. Не согласившись с этим приговором, сторона защиты обжаловала его в Калининградский областной суд, который теперь вынес свое решение по данному вопросу.