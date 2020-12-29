Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области внесло очередную корректировку проекта внесения изменений в генеральный план Зеленоградского городского округа. Администрация муниципалитета уже опубликовала новую карту, на которой видно, что железнодорожная ветка пойдет в обход поселка Холмогоровка. Напомним, ранее администрация публиковала другую карту, в соответствии с которой железная дорога шла через парковую зону и по застроенным жилыми домами участкам. Естественно, такие планы вывели из себя жителей поселка, а общественные слушания по теме чуть было не закончились трагедией – один из собственников направил свой автомобиль в толпу и покалечил несколько человек.Как сообщает пресс-служба администрации Зеленоградского района, на новой схеме отображена трасса прохождения «Обхода Калининградского узла», согласованная с ОАО «РЖД».