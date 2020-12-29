Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев накануне нового года путешествует по городам Калининградской области. Так, он побывал в Гусеве, где посетил исторический музей. Об этом сообщается в группе «Музей города Гусева» в «ВКонтакте».Искусствовед осмотрел залы с экспозицией, посвященной довоенному периоду и эпохе первых переселенцев. Некоторые витрины фотографировал.В книге отзывов он оставил надпись и рисунок на память о посещении музея.- Произвело впечатление! – сказал он на прощание.Накануне историк моды побывал со студентами своей выездной школы в Советске и передал всем подписчикам в соцсетях «привет из Тильзита, города Тильзитского мира и Тильзитского сыра!».