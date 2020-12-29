С 1 января 2021 года безработным для перерегистрации необходимо будет лично являться в отделения центра занятости по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.С датой прохождения перерегистрации каждый может ознакомиться в личном кабинете на интерактивном портале Центра занятости.При себе необходимо иметь следующие документы:– гражданский паспорт,– трудовую книжку,– диплом об образовании.С 14 декабря Центр занятости Калининграда ведет приём граждан и работодателей по новому адресу: ул. Калязинская, 5-а. Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов без перерыва на обед.Прием граждан ведется по предварительной записи по телефону горячей линии 8 (800) 201-39-00.