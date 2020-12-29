Писатель Алексей Иванов планирует презентацию своей новой книги «Тени тевтонов» в Калининградской областной библиотеке. Когда – по ка не ясно.- О датах подумаем, - сказал писатель.Новый исторический роман «Тени тевтонов» стал самым большим проектом 2020 года, как признается продюсер писателя Юлия Зайцева. Как сообщается на страничке областной научной библиотеки в Facebook, роман уже ушел в печать. Он выйдет в январе 2021 года сразу в двух форматах: 14 января состоится премьера аудиосериала в международном сервисе аудиокниг Storytel, а 25 января роман выйдет в традиционной бумажной версии в издательстве «РИПОЛ классик».Действие нового романа «Тени тевтонов» происходит в Восточной Пруссии. На написание его автора вдохновила Калининградская область.Отметим, в 2019 году Алексей Иванов, автор романов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ёбург», несколько раз становился гостем Калининградской областной научной библиотеки, проводил творческие встречи. А вот самый первый визит в регион произвел на автора настолько большое впечатление, что у него возникла идея новой книги.- После пребывания в Калининградской области я понял, что начинаю думать о новом романе. Со мной такого никогда раньше не бывало. Ваша территория произвела на меня такое сильное впечатление, что впервые в жизни я решил поменять собственные планы, - говорил Алексей Иванов в декабре прошлого года.