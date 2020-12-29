Во вторник, 29 декабря министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина осмотрела ход реконструкции областной дороги «Куликово-Заостровье».Работы на участке протяженностью 2 километра ведутся с конца июня, за это время обустроены 14 водопропускных труб, а также тротуар, совмещенный с велодорожкой. Сдача объекта запланирована на весну 2021 года.Это будет уже вторая после трассы «Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево» в нашем регионе дорога из фибробетона.- О перспективах более широкого применения этого материала можно будет говорить позже, - считает министр. - Нужно время, так как необходимо посмотреть, как фибробетон поведет себя в непосредственной эксплуатации, например, при обработке противогололедными материалами зимой.Гарантийный срок по асфальтобетонным покрытиям составляет восемь лет. Обустройство велодорожки ведется в рамках строительства велосипедного маршрута по территории Приморской рекреационной зоны.