За сутки 28 декабря сотрудники вневедомственной охраны пресекли попытки краж из магазинов самообслуживания.- Во всех случаях выезд правоохранителей был совершен в результате срабатывания кнопок тревожной сигнализации, установленных в магазинах, - пояснили в пресс-службе ведомства.В Гурьевске 28-летняя местная жительница выносила из торговой точки на улице Каштановой алкоголь и продукты, не заплатив за них, когда была замечена работниками магазина. А в Калининграде двое 20-летних приятелей орудовали на проспекте Победы: взяли с открытых полок товары, спрятали в рюкзак и пронесли через закрытый кассовый узел, но тоже попались.В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Сумма причиненного ущерба устанавливается.