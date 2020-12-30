В Калининграде в среду, 30 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.До 20 часов света не будет на ул. Лесная 81а,16,18-20,16,18,67-69,71-73, 83-85,22,87, ул. Парковая аллея 2,4,10-12,3,5,6-8,14-18,20-32,34-42, ул. Лейт. Князева 11,5,7,9,22-24,2-8,1,7а,8а, ул. Островского1,2,3, ул.Музыкальная2,4,9-11,6,6а,12,13-15,14, 16, 17-19,21-23.Холодное водоснабжение приостановлено с 10.00 до 15.00 на ул. Суворова 53, ул. Пролетарская 66а (школа №31).