В Калининградской области за сутки выявлен 221 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это самое большое количество новых случаев заболевания за сутки с начала пандемииВсего в области по состоянию на среду, 30 декабря, зарегистрировано 17 567 случаев заболевания.За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек.