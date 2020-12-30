В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.45-летний пьяный мужчина пытался прорваться в областную больницу, чтобы навестить знакомого, вел себя агрессивно и оскорблял медиков. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали дебошира и доставил его в полицию для дальнейшего разбирательства.В ходе проверки стало известно, что калининградца разыскивали полицейские по подозрению в совершении грабежа и квартирных краж.