За минувшие сутки в Калининградской области выявили 221 новый случай коронавируса - рекорд для нашего региона. У 171 заразившегося есть симптомы ОРВИ, у 38 человек - пневмония, 12 жителей области переносят ковид без симптомов.Среди заболевших:- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 40 медицинских работников;- 37 пенсионеров;- 23 учащихся (школы №5, №8, №24, №25 и №26, гимназия №32, лицеи №17, № 35 и №49, гимназии №1 и № 22 в Калининграде, школа-интернат №8 в Нестерове, школы Полесска, Озерска, Мамоново, Пионерского, школа №4 Балтийска);- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 14 неработающих- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 7 сотрудников пищевых предприятий;- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 работающих на промышленных предприятиях;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 3 сотрудника охранных предприятий;- 3 сотрудника предприятий с/х;- 3 студента (КГТУ, БФУ имени Канта, колледж предпринимательства);- воспитанник д/с №1 Балтийска;- сотрудник предприятия сферы услуг;- сотрудник банка;- сотрудник санатория/