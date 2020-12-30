В калининградском аэропорту «Храброво» совершил аварийную посадку самолет, летевший в Петрозаводск. На борту находились 48 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе аэропорта.Рейс вылетел из Калининграда в Петрозаводск сегодня, 30 декабря, в 10:40. Экипаж доложил диспетчерам о технической проблеме и о том, что им придется вернуться, рассказали в пресс-службе.Самолет сделал несколько кругов в районе аэропорта, вырабатывая топливо. В 12:05 борт совершил посадку, которая прошла по плану, без трудностей.Пассажиры уже покинули самолет и в данный момент находятся в здании аэровокзала. Решение по ним и самолету будет принимать авиакомпания \\"РусЛайн\\".