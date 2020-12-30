На Центральном рынке в Калининграде обнаружили товары, запрещенные к ввозу на территорию России. В итоге больше 100 кг санкционной продукции производства Польши, Франции, Италии, Испании, Германии, Чехии, Англии и Литвы было изъято. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.«В ходе проведения мероприятий должностные лица управления Россельхознадзора изъяли «санкционную продукцию» (сыр, масло, колбаса) общим весом 107,41 кг. для дальнейшего уничтожения на полигоне.Операция прошла на рынке 29 декабря совместно с представителями региональных управлений ФСБ РФ, Россельхознадзора и Россгвардии.