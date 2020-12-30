В Калининградской области с 31 декабря ликвидируется Конкурсное агентство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.С 20 марта 2021 года все полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) перегодят к подведомственному учреждению агентства – ГКУ КО «Центр торгов», учредителем которого будет являться министерство финансов региона. Напомним, с 1 января 2021 года минфин наделяется полномочиями по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, регулированию контрактной системы, мониторингу и анализу закупок.«Структурные изменения и нововведения позволят за счет повышения эффективности госзакупок еще более оперативно и качественно решать региональные и федеральные задачи по реализации национальных проектов и мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения», - отметили в правительстве области.