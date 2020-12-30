Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование жесткой посадки аэробуса в январе 2017 года в калининградском аэропорту «Храброво». Было возбуждено уголовное дело в отношении пилота воздушного судна. Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее выезд самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда (ч.1 ст. 263 УК РФ).Следствием установлено, что в январе 2017 года пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив различные повреждения корпуса аэробуса.Отмечается, что в результате происшествия 6 пассажиров обратились за помощью в медпункт аэропорта «Храброво». На борту самолета находилось 167 пассажиров.Следствием установлено, что действиями командира воздушного судна имуществу аэропорта и авиакомпании причинен совокупный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей.Уголовное дело направлено в суд.Максимальное наказание по статье для пилота – лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.