В минувшую субботу, 26 декабря в постройке, находившейся во дворе одного из домов в поселке Черепаново Светловского городского округа, местный житель обнаружил тело своей матери. По предварительным выводам судмедэкспертов, женщина была задушена. Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР возбудил уголовное дело об убийстве.- В кратчайшие сроки нашими следователями совместно с оперативниками Управлением угрозыска УМВД по калининградской области был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Им оказался 43-летний гражданин иностранного государства, срок законного пребывания которого на территории РФ истек еще в 2017 году.Предполагается, что днем 25 декабря гастарбайтер-нелегал, которой периодически помогал по хозяйству своей знакомой, в ходе ссоры расправился с 40-летней хозяйкой жилища, после чего скрылся. Опера разыскали и задержали его на территории Зеленоградского района.На допросе убийца дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. Производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.