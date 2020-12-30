В новогодние каникулы часть Светлогорска сделают пешеходной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Светлогорска на страничке в Facebook.«В новогоднюю ночь и на каникулах для удобства отдыхающих и жителей города будет ограничено движение по ул. Ленина -ул. Октябрьской с 20:00 31 декабря 2020 года по 20:00 10 января 2021. Госятм города предлагают воспользоваться платными и бесплатными парковками (их список ниже).Парковки:Калининградский пр-кт (магазин Виктория), дом 3ул. Новая (напротив школы), дом 3Калининградский пр-кт, дом 77Аул. Ленина, дом 11Калининградский пр-кт , дом 68 ДКалининградский пр-кт, дом 79БКалининградский пр-кт , дом 77АКалининградский пр-кт , Парк Янтарного периодаКалининградский пр-кт , Озеро \\"Тихое\\"ул. Верещагина 9 напротив гостиницы \\"Русь\\", дом 10Калининградский пр-кт , дом 35Калининградский пр-кт (напротив отеля Волна), дом 68 Бул. Фрунзе напротив санатория \\"Мечта\\", дом 6Калининградский пр-кт (магазин Спар), дом 2аул. Яблоневая (ФОК Светлогорский), дом 13