В Московском районе Калининграда, на улице Павлика Морозова, произошла отвратительная история, о которой корреспонденту «Комсомолки» сообщила жительница Ксения Котенева. По ее словам, полтора месяца назад во дворе дома, в котором она живет, появились два щенка-подкидыша. Жители дома решили подкармливать их, разрешая жить под балконом первого этажа.- Всем подъездом их кормили, все было нормально, - говорит Котенева. - Первое время, пока позволяли их размеры, они жили под балконом. Затем сделали им будку, которую поставили напротив подъезда. Затем противники, переживающие за «клумбу», будку выставили за ворота. А 2 дня назад щенки исчезли вместе с будкой.Ксения написала объявление в подъезде, в котором разместила свой номер телефона, и попросила сообщить о местонахождении щенков. В среду 30 декабря под объявлением появился ответ: «А что себе щенков не взяла, коль так волнуешься? А так они в речке плавают, их смерть на твоей совести. Полдома вздохнули с облегчением после их кончины в мутной воде».Ксения уже обратилась в полицию по факту жестокого обращения с животными.