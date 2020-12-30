Прокуратура Ленинградского района Калининграда провела проверку по факту срыва сроков реконструкции улиц Генерала Соммера и Рокоссовского. Пресс-служба ведомства сообщает, что работы по реконструкции должны были закончиться еще 10 декабря этого года.- Работы по благоустройству пешеходной зоны многоквартирных жилых домов по ул. Генерала Соммера – ул. Рокоссовского осуществляются на основании муниципального контракта заключенного между ООО «МИРИАМ» и МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», - добавляет пресс-служба. - Из-за нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией прокурор внес представление в адрес директора ООО «МИРИАМ».Представление рассмотрено и удовлетворено. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.