В Калининградской области в новом году вырастет цена на проезд в пригородных поездах. Соответствующий приказ опубликовала на интернет-портале правовой информации Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.В документе, подписанном руководителем службы Кириллом Юткиным, говорится, что поездка на расстояние до десяти километров обойдется пассажиру в 24 рубля (это на 1 рубль дороже действующей ставки). Каждый следующий километр будет стоить 1,82 рубля в обычном поезде и 2,21 рубля в «Ласточке».По словам Юткина, 25-процентные скидки для детей от пяти до семи лет сохранятся. Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.