В среду 30 декабря в Калининграде на улице Островского снова произошло ДТП под путепроводом в районе перекрестка с улицей Колхозной. По видео, опубликованному в сообществе автомобилистов Калининградской области, видно, что водитель эвакуатора, двигавшегося со стороны улицы Невского и перевозившего мини-экскаватор, не обратил внимания на высоту путепровода. Зацепившись кабиной экскаватора, он сделал несколько рывков, чтобы проскочить. После серии неудачных попыток водитель решил сдать назад, создав пробку.Напомним, это далеко не первое ДТП под путепроводом в этом году. От невнимательности водителей не спасают даже установленные на этом участке сигнальные ограничители.