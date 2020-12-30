В СИЗО №3, расположенном в поселке Колосовка Зеленоградского района, с несовершеннолетними следственно-арестованными провели занятие в рамках кружка декоративно-прикладного творчества. Пресс-служба УФСИН России по Калининградской области сообщила, что сотрудник воспитательной службы помог подросткам сделать из листов бумаги объемные новогодние снежинки.- Как рассказала старший инспектор по воспитательной работе в СИЗО-3 Ольга Притуляк, несовершеннолетние сумели сделать красивые и необычные поделки. Они быстро справились с заданием и изготовили крупные снежинки, которыми в дальнейшем украсят помещения следственного изолятора, - пояснила пресс-служба ведомства. - В завершение занятия подростков поздравили с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки, подготовленные Общественным советом при УФСИН.